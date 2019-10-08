На маршрут Петербург — Сосновый Бор добавили 22 автобуса

На маршруты 401 и 402 между городом Сосновый Бор в Ленинградской области и Санкт-Петербургом начнут курсировать 22 дополнительных автобуса большого класса.

На маршрут Сосновый Бор — станция метро «Автово» добавят 12 автобусов, а на маршрут Сосновый Бор — станция метро «Парнас» — еще 10. Как сообщает управление по транспорту Ленобласти, все автобусы оборудованы удобными креслами. Кроме того, каждый пассажир сможет индивидуально отрегулировать вентиляцию и освещения на своем месте. Каждый автобус рассчитан на 45 пассажиров. В машинах есть возможность оплатить проезд «Подорожником».

Кроме того, на 401 маршруте вводятся новые утренние рейсы в 6:36, 7:06 и 8:36. Отмечается, что это было сделано для жителей деревень Шепелево, Большая Ижора и Черная Лахта

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Гатчине запустят поздние маршрутки.