В Гатчине запустят поздние маршрутки

Теперь местные жители смогут добираться до нужного места и после девяти часов вечера тоже.

Об этом стало известно сегодня, 7 октября. Проблему обсудили во время прямой линии с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Жительница Гатчина рассказала, что дети, которые ходят на различные кружки после школы, не могут сами вернуться домой, так как последняя маршрутка отъезжает в 21:10. Родителям приходится тратиться на такси, либо отправляться до дома пешком – не у всех есть своя машина и деньги на поездку.

Глава Ленинградской области, рассуждая на тему общественного транспорта отметил, что маршрутки действительно должны ходить дольше. Дрозденко просит водителей думать прежде всего о людях, а также попросил разобраться с проблемой главе района.

«Думаю, что на следующий год у нас появится ещё один перевозчик и дополнительный маршрут»,

— рассказал представитель местных властей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Пулково представил новые маршруты зимнего расписания.