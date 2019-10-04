Пулково представил новые маршруты зимнего расписания

В период зимнего сезона 2019/2020 в петербургском аэропорту Пулково появятся новые маршруты в российские и зарубежные города.

О новых маршрутах этой зимой в Пулково рассказала управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной столицы» на презентации 4 октября.

Среди новинок зимней навигации этого года наблюдаются четыре направления. Так лоукостер Wizz Air UK продолжит выполнять рейсы в Лондон, Lucky Air – в китайский Куньмин S7 Airlines – в Иркутск, «Азимут» – в Элисту. Также новинками Пулково станут рейсы авиакомпании «Алроса» в Новокузнецк и «Победы» в Астрахань.

Лоукостер «Победа» сообщила, что в период зимней навигации будет выполнять рейсы из Петербурга в Казань, Нальчик, Новосибирск, Пермь, Самару, Саратов, Уфу и Челябинск.

Авиаперевозчик «Северный ветер» намерен осуществлять полеты из Пулково в столицы Азербайджана и Армении, а также в ряд южных российских городов.

Авиакомпании Air Serbia, Brussels Airlines, SAS возобновят свои традиционные новогодние полеты, а S7 Airlines возобновит перелеты на горнолыжные курорты Австрии.

Отметим, что сезон зимней навигации начинается в последнее воскресенье октября и заканчивается в последнюю субботу марты. Таким образом, сезон продлится с 27 октября 2019 года по 28 марта 2020 года.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Победа решила не открывать зимние международные рейсы из Пулково.