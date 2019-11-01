Беглов поделился опытом Петербурга по здравоохранению в Калининграде

Беглов поделился опытом Петербурга по здравоохранению в Калининграде
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе заседания Госсовета по вопросам здравоохранения в Калининградской области рассказал об успехах Северной столицы в этой сфере.

Заседание проводилось президентом России Владимиром Путиным. Градоначальник поделился опытом решения проблем в сфере первичной медико-санитарной помощи.

На сегодняшний день в медучреждениях Петербурга работает порядка 27 тысяч врачей и около 38 тысяч специалистов со средним медицинским образованием. Сейчас в Петербурге продолжается работа над снижением дефицита врачей и медсестер.

Также он рассказал про зарплаты врачей. Так, по его словам, оплата труда врачей в городе составляет 107 тыс. рублей, а среднего медперсонала — 61 тыс. рублей. Данные цифры выше целевых показателей на 1,1% и на 15,4% соответственно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов поделился планами по созданию Почтового квартала в Петербурге.

александр беглов госсовет здравоохранение
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