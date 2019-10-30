Беглов поделился планами по созданию Почтового квартала в Петербурге

Александр Беглов рассказал о планах по реконструкции исторических объектов на заседании ЗакСа по обсуждению бюджета на три последующих года. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Александр Беглов рассказал о планах по реконструкции исторических объектов на заседании ЗакСа по обсуждению бюджета на три последующих года. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил о необходимости сделать сохранение культурных объектов выгодным для их собственников.

Сегодня, 30 октября, на заседании Законодательного Собрания в Петербурге градоначальник отметил, что необходимо заняться разработкой экономической модели, при которой содержание и реставрация памятников культурного наследия станет выгодным для владельцев объектов. Беглов также отметил, что модель должна иметь строгие обязательства по охране памятников.

Кроме того, губернатор представил экспериментальный проект реконструкции «Первой Адмиралтейской части», намеченное на 2020 год. Содействие Санкт-Петербургу в этом окажут такие организации как «Почта России», банк «ВТБ», «Газпром», «РЖД» и «Ростелеком».

Также, из городского бюджета будет выделено 11 миллионов рублей для проектирования и приспособления улиц Почтового квартала — Почтамтской и Якубовича.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ЗакСе поддержали проект Беглова о налоговом вычете.