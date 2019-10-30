ЗакС Петербурга поддержал проект Беглова об инвестиционном налоговом вычете

Петербургский ЗакС добрил внесение поправок в закон «О налоговых льготах». Инициатива предусматривает введение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль для промышленных предприятий.

Законопроект ориентирован на предприятия обрабатывающей промышленности.

Законопроект на заседании ЗакСа 30 октября представил официальный представитель градоначальника в парламенте Юрий Шестериков. Он отметил, что такая мера позволит дополнительно привлечь в город инвесторов и создать условия для модернизации реального сектора экономики.

Предприятия смогут компенсировать до 90% расходов на модернизацию оборудования, сообщает «Коммерсантъ».

Инвестиционный налоговый вычет призван стимулировать предприятие на обновление технической базы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» подписал с Петербургом контракт. В рамках соглашения для завода устанавливаются нулевые ставки налогов на движимое имущество и прибыль.