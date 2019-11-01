Водители в Петербурге могут оформлять ДТП через приложение

В Петербурге и в Ленобласти, как и в ряде других регионов, с 1 ноября появилась возможность оформлять легкие дорожные происшествия по европротоколу с помощью мобильного приложения.

Как сообщает ТАСС, автомобилисты, попавшие в аварию, смогут оформить ДТП без бланков и вызова сотрудников ГИБДД. Теперь это можно сделать через электронное извещение. Отметим, что при таком оформлении аварии существует размер максимальной выплаты — 400 тысяч рублей, что является лимитом выплаты за причинение вреда имуществу по ОСАГО.

Добавим, что такое оформление возможно только в случае, если участниками аварии стали не более двух автомобилей, имеющих страховку, а также если в аварии никто не пострадал, а машины получили легкие повреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 ноября.