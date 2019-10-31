Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 ноября

С первого дня ноября в России вступят в силу несколько новых законов, которые коснутся разных жизненных сфер. Среди них законы о суверенном интернете, микрозаймах, паломничестве, оформлении ДТП без бланков и другие.

Так, с 1 ноября в России вступит в силу закон о суверенном интернете, который должен обеспечить безопасную и устойчивую работу интернета на территории страны. Закон предусматривает создание дублирующей резервной инфраструктуры, которая сможет обеспечить работу Рунета в случае отключения от Всемирной сети.

С ноября кредитным организациям запрещается выдавать микрозаймы под залог жилья. При этом запрет не коснется государственных категорий организаций.

Кроме того, изменения произойдут и в законодательстве о туристской деятельности. С пятницы туристическим агентствам запрещается проводить паломнические поездки. Право на предоставление таких услуг останется только у религиозных организаций.

В Московской и Ленинградской областях автомобилисты смогут оформлять легкие ДТП без бланков. Это возможно в том случае, если в аварии не более двух участников, у которых есть страховка, нет пострадавших, а машины получили легкие повреждения. Информацию о ДТП страховщикам можно будет предоставить по телефону.

Также, с 1 ноября, люди с советским гражданством, рожденные на территории РСФСР, смогут оформить ВНЖ без прохождения процедуры разрешения на временное проживание. Та же возможность предоставится гражданам, проработавшим в России не менее 6 месяцев.

Помимо этого, в ноябре все грузовые транспортные средства обяжут к установке тафографов. Это коснется и владельцев автомобилей, превышающих по массе 3,5 тонны. В случае невыполнения требования, водителям, должностным лицам, ИП и юридическим лицам грозят штрафы в размере от 1,5 до 50 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЗакС Петербурга внес в Госдуму законопроект о всероссийской реновации жилья.