ЗакС Петербурга внес в Госдуму законопроект о всероссийской реновации жилья

Законодательное собрание Петербурга представило в Госдуму проект закона «О реновации жилищного фонда в России».
Необходимость создания законодательной базы для проведения реновации в российских регионах обуславливается тем, что финансовых возможностей аналогичных Москве другие города не имеют. Документ законопроекта появился на официальном сайте нижней палаты парламента Федерального собрания.
В проекте, представленном петербургским парламентом, предусматривается, что субсидии на программу выделяются не только из городского бюджета. Кроме того, оговаривается деление проектов на бюджетные и с привлечением инвестиций. Также проект содержит критерии, по которым определяется состояние здания и вероятность его участия в программе.
Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты Петербурга приняли решение отдать Сад на Неве под строительство судебного квартала.