ЗакС Петербурга внес в Госдуму законопроект о всероссийской реновации жилья

В законе отмечается возможность реновации не только отдельного здания, но и квартала, района или микрорайона. Фото: https://pixabay.com

В законе отмечается возможность реновации не только отдельного здания, но и квартала, района или микрорайона. Фото: https://pixabay.com

Законодательное собрание Петербурга представило в Госдуму проект закона «О реновации жилищного фонда в России».

Необходимость создания законодательной базы для проведения реновации в российских регионах обуславливается тем, что финансовых возможностей аналогичных Москве другие города не имеют. Документ законопроекта появился на официальном сайте нижней палаты парламента Федерального собрания.

В проекте, представленном петербургским парламентом, предусматривается, что субсидии на программу выделяются не только из городского бюджета. Кроме того, оговаривается деление проектов на бюджетные и с привлечением инвестиций. Также проект содержит критерии, по которым определяется состояние здания и вероятность его участия в программе.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты Петербурга приняли решение отдать Сад на Неве под строительство судебного квартала.