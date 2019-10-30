Депутаты ЗакСа отдали Сад на Неве под судебный квартал

Депутаты ЗакСа отдали Сад на Неве под судебный квартал
Проект судебного квартала. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

ЗакСобрание Петербурга приняло поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования, которые исключают из списка участок на Смольной набережной. За высказали 38 депутатов, еще 9 — против.

Участок площадью 2,85 га на Смольной набережной исключат из перечня ЗНОП и передадут под строительство судебного квартала. Ранее его хотели построить на набережной напротив стрелки Васильевского острова. Теперь на этом месте появится арт-парк «Тучков буян», в котором обустроят многофункциональную зону.

Президент России Владимир Путин уже одобрил просмотрел и одобрил проект строительства. Комиссия по городскому хозяйству займется вопросом компенсации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активисты возмущены строительством судебного квартала на месте Сада на Неве.

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