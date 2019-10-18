Судебный квартал построят на месте сада на Неве: активисты возмущены

Судебный квартал построят на месте сада на Неве: активисты возмущены
Городские активисты намерены отстоять зеленую территорию. Фото: https://vk.com/mytndvor

Комиссия Законодательного собрания Петербурга рекомендовала исключить сквер на Смольнинской набережной из списка зеленых насаждений общего пользования.

Вместо набережной Малой Невы, где предполагалось расположить судебный квартал ранее, теперь под застройку намерены отдать безымянный сад на Смольной набережной. Депутаты рекомендовали принять документ, рассмотренный Комиссией петербургского ЗакСа.

«Сад на Неве» исключат из перечня зеленых насаждений, что позволит использовать его территорию под застройку. Решение городских властей возмутило активистов. Местные жители готовы выходить на протестные акции и обращаться в суд, пишут в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания».

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском музее-усадьбе Щербова обнаружили клад.

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