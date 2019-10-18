В музее-усадьбе Щербова в Гатчине нашли клад

В музее-усадьбе Щербова в Гатчине нашли клад
Музей-усадьба Щербова в Гатчине. Фото: Википедия

На чердаке в доме известного художника-карикатуриста Павла Щербова в Гатчине нашли клад. Он был спрятан в полости бетонного блока.

Клад обнаружили во время инженерного обследования чердака. От посторонних глаз были спрятаны альбом с набросками, фамильная печатка «Щербовъ» и конверт с личными документами — загранпаспортом, метрической выпиской, завещанием отца художника и другими бумагами.

«Особую ценность представляет альбом с набросками, по предварительным данным, руки Павла Егоровича Щербова», — отметили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

Сотрудники музея-усадьбы Щербова предположили, что наброски относятся к ранним работам художника. Альбом и документы отправят на государственную экспертизу для установления подлинности. В Минкульт РФ направлено письмо с просьбой передать клад в музейный фонд.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в доходом доме Бака обнаружили тайную комнату.

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