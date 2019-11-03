Максим Фадеев упрекнул Наргиз в отсутствии ума

Продюсер хотел бы, чтобы артистка извинилась перед ним после громкого скандала на всю страну.

Об этом стало известно сегодня, 2 ноября. Обо всем продюсер Максим Фадеев на YouTube-шоу «Алена, блин!». Он отметил, что у Наргиз «больше пафоса, чем ума». Артист уверяет, что певица знала заранее о намерении прекратить с ней сотрудничество, но почему-то устроила целый скандал. Больше всего Фадеева задело то, что конфликт разразился тогда, когда он был наиболее уязвим из-за состояния здоровья. Сейчас продюсер занимается больше собой, чем карьерой.

Наргиз, по словам продюсера, могла бы публично извиниться и продолжить петь песни, написанные во время сотрудничества с MALFA, но она этого делать не захотела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Наргиз рассказала, кто виноват в ее уходе с лейбла Максима Фадеева. Певица раскрыла подробности конфликта с бывшим продюсером. Во всех бедах она обвинила Ольгу Серябкину.