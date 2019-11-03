На Светлановской площади «КамАЗ» потерял кузов

На Светлановской площади «КамАЗ» потерял кузов
КамаАЗ.Фото: vk.com/spb_today

На Светлановской площади «КамАЗ» по неизвестной причине потерял кузов.

«Кузов поехал на Светлановской Площади у Камаза», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Пользователи Сети гадают, как так могло произойти. Некоторые думают, что кузов не выдержал перегруза, а другие придерживаются той версии, согласно которой автомобиль попал в яму.

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что днем 3 ноября на пересечении проспекта Энгельса и улицы Заречной произошло ДТП с участием трех автомобилей. По словам очевидцев, среди попавших в ДТП оказался автомобиль «Яндекс.Драйв».

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