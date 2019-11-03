Майкл Джексон возглавил список самых богатых умерших знаменитостей

За 2019 год он заработал $60 млн.Фото: Pixabay

За 2019 год он заработал $60 млн.Фото: Pixabay

Американский певец Майкл Джексон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей по версии журнала Forbes. За 2019 год он заработал $60 млн.

Количество прослушиваний песен певца, несмотря на скандалы, связанные с его именем, выросло с 1,8 до 2,1 млрд.

Благодаря прибыли от каталога Mijac Music, шоу в Лас-Вегасе и долгосрочному соглашению с Sony, он седьмой год подряд сохраняет статус самой высокооплачиваемой умершей звезды, пишет Forbes.

На втором месте в списке оказался Элвис Пресли ($39 млн), а на третьем американский художник-карикатурист Чарльз Шульц ($38 млн). Всего в рейтинге оказались 13 знаменитостей, девять из которых — музыканты.

Майкл Джексон ушел из жизни в 2009 году. Перед смертью он активно готовился к грандиозному шоу, которое так и не смогли посетить его преданные фанаты.Впервые он достиг международной известности в возрасте 11 лет в качестве вокалиста детской группы Jackson 5, а впоследствии стал самым коммерчески успешным сольным артистом в истории и был провозглашён «Королём поп-музыки».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жертвы насилия требуют эксгумировать тело Майкла Джексона. Одиннадцать новых жертв утверждают, что Джексон совершал в их отношение насильственные действия, некоторым пострадавшим было семь лет.