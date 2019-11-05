Крыши без наледи: возможно или нет?

Осень заканчивается, и совсем скоро весь город будет покрыт снегом. Уверены, что чиновники, коммунальные службы и горожане хотели бы, чтобы осадков в этом году было поменьше, чем прошлой зимой. Хотя ситуация почти каждую зиму похожая: коммунальные службы зачастую не успевают убирать снег с дорог и чистить крыши, из-за чего дорога на работу или в магазин становится опасным приключением.

Но зима и снег – явления в наших широтах всё же предсказуемые, поэтому стоит быть готовыми к зиме уже сейчас. Каждую зиму мы думаем, можно ли нормализовать работу коммунальных служб и управляющих компаний, если начать готовиться к зиме раньше обычного. Эксперты «Арома-Клининг» хотят выяснить, кто должен чистить крыши зимой и можно ли избавиться от ледяных наростов, если начать подготовку к зиме заранее.

Кто должен чистить крыши от наледи?

Собственники, либо арендаторы, согласно условиям заключенного договора, отвечают за состояние и безопасность здания, за многоквартирными домами следят ТСЖ и управляющие компании. Если же наледь образуется на балконах домов или на крыше частного дома, то всю ответственность по её уборке берут на себя собственники жилья. В случае с балконом, прежде чем сбрасывать наледь, собственник должен обратиться в управляющую компанию. Во-первых, там ему могут предложить помощь (если она требуется), а во-вторых, они должны огородить территорию на время сброса наледи с балкона.

Какими способами можно чистить крыши от наледи?

Есть несколько способов, при помощи которых можно очистить крышу от наледи. Самым распространённым является механический, т.е. при помощи специального инвентаря с кровли удаляются намерзшие глыбы. Здесь не стоит забывать о том, что при очистке наледи можно повредить саму кровлю, которая и так заметно страдает под тяжестью снега и льда. Поэтому лучше всего использовать деревянные или пластмассовые лопаты и скребки. Очистка наледи с крыш — это достаточно опасная работа, поэтому часто эту работу берут на себя промышленные альпинисты, работающие с правильно закрепленным на крыше страховочным тросом.

ВАЖНО: Не стоит забывать и о безопасности тех, кто может проходить под крышей в момент сброса наледи. Обязательно оградите территорию, чтобы никто не пострадал. Образование наледи на крышах связано не только с обильными осадками и бездействием коммунальных служб. Многое зависит от наклона крыши, материала кровли, систем водостока и обогрева здания. Поэтому следует применять профилактические меры ещё на этапе проектировки зданий.

Уже отстроенные здания можно снабдить системами антиобледенения и снеготаяния. В последние годы часто используется система, которая позволяет предотвратить образование наледи на краях крыши при помощи подогреваемого кабеля, проходящего под кровлей.

Кроме этого существует более дешевый способ замерзания воды на крышах – использование специальных химических составов, которые плавят лед, и он в виде мокрого снега легко соскальзывает с крыш.

В последние годы в Санкт-Петербурге активно применяют технологию «холодный чердак», представляющая из себя теплоизоляцию перекрытия чердака и вывод вентиляции и канализационных стояков за пределы чердака, утепление вентиляционных каналов и входов на чердачные помещения.

Эту технологию начали использовать в 2015 году. И опыт эксплуатации этой технологии показывает, что она достаточно эффективна. Чиновники обещают, что к 2020 году все чердаки петербургских многоэтажек будут холодными. Если мы хотим, чтобы эта зима была не только красивой, но и безопасной, мы должны позаботиться о себе уже сейчас. А главное, что каждый из нас способен повлиять на это.