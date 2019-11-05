В Петербурге растет спрос на ИТ-специалистов

В Петербурге растет число вакансий в ИТ-сфере, растет и спрос на специалистов отрасли. Сейчас сфера высоких технологий находится на втором месте по числу предложений о работе (на первом – продажи). На нее приходится 16% от общего количества вакансий, размещенных сейчас в Петербурге.

Аналитики HeadHunter Северо-Запада проанализировали более 18 843 вакансий, открытых в период с 1 июля по 30 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге и других регионах Северо-Запада в сфере ИТ, интернета и телекоммуникаций, и выявили пять трендов, которые характерны для рынка труда Северной столицы.

Тренд первый: доля петербургских вакансий в общей структуре рынка труда увеличивается

Несмотря на «москвоцентричность», доля предложений о работе от петербургских компаний в общей структуре рынка вакансий в профобласти ИТ растет. В прошлом году она составляла 12%, в третьем квартале текущего года – уже 13%. Причем эта высокотехнологичная сфера занимает второе место после профобласти продаж по числу предложений о работе в городе. На нее приходится 16% от общего количества вакансий, размещенных в Петербурге на данный момент.

Тренд второй: спрос на ИТ-специалистов в Петербурге растет, в регионах – снижается

В городе на Неве, в отличие от других регионов Северо-Запада, рынок вакансий для ИТ-специалистов растет. Для сравнения: в третьем квартале 2019 года петербургские компании из разных отраслей открыли на 12% больше предложений о работе, чем в третьем квартале прошлого года. По России прирост составил 4%. С другой стороны, по другим регионам Северо-Запада наблюдается отрицательная динамика вакансий для ИТ-специалистов разного профиля (-4% к третьему кварталу 2018 года).

Тренд третий: ИТ-специалисты интересуются новой работой

Петербургские соискатели, вслед за работодателями, стали проявлять большую активность на рынке труда. Доля ИТ-специалистов из Петербурга в региональной структуре рынка труда выросла с 14% в 2018 году до 17% в третьем квартале этого года. В целом, распределение резюме по регионам в сфере ИТ, интернета и телекоммуникаций частично совпадает с тем, что мы видим в структуре вакансий. Доля резюме от московских соискателей за три последние месяца этого года на hh.ru составила 41%. Представителей профобласти из других регионов страны значительно меньше. Искать ИТ-специалистов также можно в Московской области, Краснодарском крае, Татарстане, Свердловской, Новосибирской, Самарской, Нижегородской и Ростовской областях, в которых открыто больше резюме, чем в других регионах.

Если посмотреть на изменения, происходящие на рынке труда соискателей в динамике, то и в Петербурге, и в регионах Северо-Запада, и по стране в целом наблюдается рост активности кандидатов. В период с июля по сентябрь текущего года в Северной столице было размещено на 17% больше резюме, чем в третьем квартале предыдущего года, в СЗФО (без Петербурга и Ленобласти), а также в России – на 15%.

Несмотря на растущий интерес к представителям высокотехнологичной сферы со стороны компаний из совершенно разных отраслей, пока предложение не в силах удовлетворить спрос. Уровень конкуренции в сфере ИТ, интернета и телекоммуникаций можно определить по hh.индексу, который отражает соотношение активных резюме к открытым вакансиям.

На данный момент этот показатель в среднем составляет три резюме на одно предложение о работе, но, если уходить вглубь профобласти и смотреть по конкретным специализациям (разработчики, программисты, Data Scientist и т.п.), ситуация с нехваткой кадров может быть еще драматичнее.

Тренд четвертый: программисты, разработчики и инженеры нужны всем

Самыми востребованными специалистами в сфере ИТ, интернета и телекоммуникаций как в Санкт-Петербурге, так и в других регионах традиционно являются программисты и разработчики (45% от всех вакансий в исследуемой профобласти в третьем квартале 2019 года). Работодатели заинтересованы в привлечении работников инженерных специальностей (23%), специалистов в области управления проектами (12%) и телекоммуникаций (10%). В лидерах по спросу системные администраторы, аналитики, кандидаты, специализирующиеся на поддержке, Helpdesk, сетевых технологиях и системной интеграции (по 9%), тестировщики (8%).

Тренд пятый: ожидания соискателей и предложение от работодателей совпадают

Вместе с ростом числа вакансий и усилением дефицита специалистов увеличиваются предлагаемые заработные платы. Профобласть «Разработка ПО» на протяжении последних нескольких лет возглавляет рейтинги самых высокооплачиваемых сфер в Москве, Петербурге и в регионах.

В среднем, исходя из данных вакансий на hh.ru в третьем квартале 2019 года, петербургские работодатели готовы были предложить соискателям из профобласти ИТ, интернета, телекоммуникаций 60 000 руб., московские – 70 000 руб., что совпадает с уровнем ожидания кандидатов, отраженном в резюме. Компании Северо-Запада указывали меньший уровень финансового вознаграждения – 45 000 руб., хотя сами представители сферы рассчитывали на большее – 60 тыс. рублей.

В лидерах по предлагаемому доходу – разработчики, программисты (в среднем 100 000 руб. в Петербурге), аналитики (80 000 руб.), тестировщики (75 000 руб.), специалисты в области информационной безопасности (62 500 руб.) и дизайнеры (60 000 руб.).

По аналитике сервиса «Банк данных заработных плат» HeadHunter, в котором работодатели делятся информацией о реальных зарплатах сотрудников, на начальной позиции в профобласти «Разработка ПО» совокупный доход работника в четвертом квартале текущего года в Петербурге и Ленинградской области равен 37 916 руб. (gross). Средняя зарплата с учетом бонусов и премий специалиста с опытом работы от 1 года до 5 лет составляет 108 765 руб. (gross). Заработок линейного руководителя отдела, группы превышает 161 000 руб. (gross).

Что касается конкретных специализаций, выше всего работодатели из Москвы и области, Петербурга и Ленобласти оценивают труд разработчиков Python (совокупный доход специалистов и ведущих специалистов равен 161 769 руб. до вычета налога), в топе также HTML/CSS + JS разработка (158 333 руб. до вычета налога), C# (.net) разработка (155 021 руб. до вычета налога), Android разработка (153 832 руб. до вычета налога).