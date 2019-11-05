На юге КАД заблокировано движение: полыхает КамАЗ

Инцидент спровоцировал пробку не только на внутреннем кольце КАДа, но и на внешнем. Фото: https://vk.com/spb_today

Инцидент спровоцировал пробку не только на внутреннем кольце КАДа, но и на внешнем. Фото: https://vk.com/spb_today

Движение транспорта на южной стороне Кольцевой автодороги (КАД) затруднено из-за вспыхнувшего мусоровоза.

Инцидент произошел во вторник, 5 ноября. Пожар начался на 67-м километре КАД, неподалеку от съезда на Пулковское шоссе. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте». Загоревшийся мусоровоз заблокировал две полосы движения, а также полосу безопасности.

Однако две полосы остались доступными для проезда автомобилей. На данный момент сотрудники спасательной службы ликвидируют огонь. Информации о пострадавших в происшествии не поступало. По словам свидетелей ЧП, возле большегруза находится мужчина — вероятно, водитель загоревшегося транспортного средства.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Красносельское шоссе попал в дорожно-транспортное происшествие автомобиль каршеринга.