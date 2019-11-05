ФАС предложила дерегулировать тарифы на перевозки между Петербургом и Москвой

В случае резкого роста цен, пассажиропоток в Пулково может значительно снизиться. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В случае резкого роста цен, пассажиропоток в Пулково может значительно снизиться. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила отменить ценовое регулирование тарифов на обслуживание в аэропорту Пулково и плацкартных вагонов между Москвой и Петербургом из-за высокой конкуренции.

Внесенный ФАС законопроект предполагает дерегулирование тарифов на международных линиях и маршрутах Петербург-Москва аэропорта Пулково, а также плацкартных вагонов, курсирующих между столицей и городом на Неве.

Предполагается, что создание равных экономических условий оптимизирует рынок пассажирских перевозок. Однако также есть вероятность, что это приведет к дополнительным расходам, оплачивать которые будут вынуждены пассажиры.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пассажиропоток в петербургском аэропорту планируют увеличить в два раза к 2025 году, с 18 до 35 миллионов человек в год.