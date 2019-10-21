В аэропорту Пулково планируют вдвое увеличить пассажиропоток

По словам Беглова, на сегодняшний день в Пулково выполняются полеты по 150 направлениям, которые осуществляют около 70 авиакомпаний. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

По словам Беглова, на сегодняшний день в Пулково выполняются полеты по 150 направлениям, которые осуществляют около 70 авиакомпаний. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В ходе встречи градоначальника Санкт-Петербурга Александра Беглова и главы авиакомпании Wizz Air Джозефа Варади, губернатор рассказал о планах по развитию аэропорта.

Сегодня, 21 октября, как сообщили в пресс-службе городской администрации, в Смольном обсудили возможности сотрудничества с венгерскими партнерами. На встрече с гендиректором Wizz Air Джозефом Варади губернатор Петербурга рассказал о том, что на текущий момент пассажиропоток в Пулково составляет 18 миллионов человек в год.

Однако в перспективе городские власти планируют увеличить цифру в два раза — к 2025 году поток должен быть около 35 миллионов человек.

Авиаперевозчик Wizz Air совершает рейсы между Петербургом и Будапештом с 2017 года. За это время самолеты авиакомпании перевезли 150 тысяч человек.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с начала 2019 года пассажиропоток в петербургском аэропорту вырос 8%.