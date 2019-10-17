Пассажиропоток Пулково с начала года вырос на 8%

С января по сентября 2019 года аэропорт Пулково обслужил 15 млн 150 тыс. 183 человека. Пассажиропоток воздушной гавани вырос на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На внутренних линиях количество пассажиров увеличилось на 10,2% и составило 9 млн 179 тыс. Объем междугородних перевозок вырос на 5% — до 5 млн 970 тыс. человек, сообщает пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Наиболее популярными российскими направлениями стали Москва, Симферополь и Сочи. Среди междугородних маршрутов лидируют Анталья, Минск и Франкфурт-на-Майне.

По объему перевозок вперед вышли такие авиакомпании как «Россия», «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines и «Уральские авиалинии». На них пришлось 60,2% от общего пассажиропотока. Крупнейшими из иностранных перевозчиков стали Lufthansa, Uzbekistan Airways, «Белавиа», Turkish Airlines и Finnair.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что между аэропортом «Пулково» и станцией метро «Московская» запустили десять новых автобусов.