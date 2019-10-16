Между Пулково и станцией «Московская» запустили новые автобусы

Между Пулково и станцией &#171;Московская&#187; запустили новые автобусы
Десять новых автобусов запустили между Пулково и метро "Московская". Фото: ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Десять новых автобусов 16 октября вышли на маршруты №39 и №39Э. Они курсируют между аэропортом «Пулково» и станцией метро «Московская».

Полностью обновить подвижной состав, обеспечивающий связь города и аэропорта, СПб ГУП «Пассажиравтотранс» планирует до конца ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Новые автобусы вмещают до 170 человек, оборудованы кондиционерами, зарядками для телефонов, валидаторами для оплаты банковскими картами и приспособлены для маломобильных пассажиров.

Всего на маршрутах №39 и №39Э курсируют 29 автобусов. Пассажиров на линии приветствуют по аналогии с тем, как пилоты приветствуют людей в самолете. Водители маршрутов носят специальную форму.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что аэропорт Пулково представил новые маршруты зимнего сезона 2019/2020.

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