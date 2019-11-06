Непогода продолжает задерживать электрички в Петербурге и Ленобласти

Непогода продолжает задерживать электрички в Петербурге и Ленобласти
Поезда останавливаются из-за последствий непогоды. Фото: vk.com/spb_today

Пригородный поезд Гатчина — Петербург остановился на путях 6 ноября. Корректировки в движение электричек со вторника вносит непогода.

О задержке поездов рассказали пассажиры в группе «ДТП и ЧП| Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

«Езжайте на автобусах», — посоветовала петербурженка, застрявшая по дороге в город.

Сбои в расписании наблюдаются с 5 ноября. Из-за выпадения мокрого снега с дождем на отдельных участках железной дороги произошло обледенение контактного провода и токоприемников. Последствия непогоды продолжают устранять до сих пор.

«Все еще есть некоторые сбои. Работаем над устранением», — сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе «Октябрьской железной дороги».

В частности, с отставанием приходят пригородные поезда Волховстрой – Бабаево, Гатчина – Петербург и Петербург – Тосно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержках в движение поездов из Петербурга в Тюмень, Петрозаводск, Киров, Екатеринбург и Архангельск.

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