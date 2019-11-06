Поезда в Петербург и из Петербурга застряли из-за непогоды

Поезда в Петербург и из Петербурга застряли из-за непогоды
Причина в непогоде. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Пассажиры десятка поездов приедут в пункты назначения с опозданием в минимум несколько часов.

Об этом стало известно в ночь с 5 на 6 ноября. Обо всем сообщили в ОЖД. Сразу десять поездов не могут нормально выехать из Северной столицы и доехать до города тоже. Всему виной – обледеневшие провода и плохая погода. Пассажиры из Санкт-Петербурга не успеют вовремя в Тюмень, Петрозаводск, Киров, Екатеринбург и Архангельск. Не повезло также тем, кто едет из Мурманска в Москву и из Пскова в Санкт-Петербург. Задержки составляют от четырех часов.

В ОЖД отметили, что готовы накормить людей, а также развести от вокзалов россиян, которые прибудут в город назначения слишком поздно из-за инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поломка поезда создала коллапс на оранжевой ветке в метро Петербурга. Люди столпились на платформе в ожидании рабочего состава. Движение было затруднено от станции метро «Улица Дыбенко» до станции «Площадь Александра Невского».

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