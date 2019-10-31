Поломка поезда создала коллапс на оранжевой ветке в метро Петербурга

Утром 31 октября в Петербургском метрополитене случился сбой. Из-за поломки поезда на оранжевой ветке образовалось столпотворение.

Люди столпились на платформе в ожидании рабочего состава. Движение было затруднено от станции метро «Улица Дыбенко» до станции «Площадь Александра Невского».

«Поезда не идут с Большевиков, 15 мин стоим», — посетовала петербурженка в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Сбой произошел в районе 9:30 утра. Сейчас движение восстановлено, метрополитен работает в обычном режиме.

Отметим, что движение поездов также было затруднено на фиолетовой ветке. Пассажиры жаловались на то, что поезда отправляются со станции «Комендантский проспект» с задержкой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции метро «Владимирская» заметили летучую мышь.