Малый бизнес России движется к состоянию стагнации

Нарастить обороты у компаний не получается: выручка падает, а штаты сокращаются. Фото:Pixabay

Нарастить обороты у компаний не получается: выручка падает, а штаты сокращаются. Фото:Pixabay

Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта. Уровень в 50 пунктов говорит о стагнации, сообщает РБК.

Индекс базируется на четырех компонентах — продажах, кадрах, инвестициях и доступности финансирования.

Наиболее существенно снизился индекс продаж, с 52,3 до 47,8 пункта. На рост выручки надеялись 34% опрошенных компаний, а на деле его добились только 23%. О падении выручки сообщили треть (35%) предпринимателей.

Кадровый индекс ушел в зону стагнации, составив 49,4 пункта. Увеличилась доля компаний, которые сокращают штат.

Индекс инвестиций снизился незначительно, с 55 до 54,6 пункта. Малый бизнес от инвестиций не отказывается.

Индекс доступности финансирования, напротив, из стагнации выбрался, составив 52,2 после 49,8 пункта в прошлом квартале. Одновременно выросло число компаний, которые нуждаются в кредитах.

RSBI показал, что, несмотря на рост доступности кредитов, нарастить обороты у компаний не получается: выручка падает, а штаты сокращаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что министерство экономического развития планирует компенсировать инфляцию путем рекордного увеличения налогов на малый бизнес.