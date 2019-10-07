Малый бизнес столкнется с рекордными налогами

Министерство экономического развития планирует компенсировать инфляцию путем рекордного увеличения налогов на малый бизнес.

В 2020 году налог может вырасти на 4,9%, что щначительно больше всех показателей роста за последние пять лет. Так, год назад рост составил лишь 2,5%. О законопроекте сообщается на сайте, где публикуются проекты нормативно-правовых актов.

Повышение грозит сразу нескольким видам налогов: налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент, а также торговый сбор. Такие выводы сделали в Минэкономразвития по итогам проводящейся каждый год индексации налогов для малого бизнеса.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о предложении главы банка ВТБ об отмене налогов для малоимущих россиян. Андрей Костин выступил с инциативой о защите людей с низким доходом.