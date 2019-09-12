Глава ВТБ предложил отменить налоги для малоимущих россиян

В Ленобласти ожидается рост зарплат. Фото: pixabay.com
Проблема бедности одна из острейших в стране. Фото: pixabay.com

Он считает, что профицит бюджета позволяет смягчить налоговую политику.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Обо всем сообщает РИА Новости, цитируя слова главы ВТБ Андрея Костина. Он выступил со своим предложение на Московском финансовом форуме.

Костин считает, что государство может позволить себе не брать налоги на доходы малоимущих физических лиц. Глава ВТБ напомнил о профиците бюджета и о возможности точечного снижения налоговой политики. Эта проблема позволит защитить людей с низким доходом.

Напоминаем, что о проблеме также рассуждал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он обеспокоен уровнем бедности в стране.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что данные о долгах россиян могут начать продавать. В Пенсионном фонде РФ отметили, что использование персональных данных будет осуществляться только с согласия россиянина. Однако многие специалисты считают, что ПДН не относятся к персональным.

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