Данные о долгах россиян могут начать продавать

Использование персональных данных будет осуществляться только с согласия россиянина. Фото: pixabay.com

Использование персональных данных будет осуществляться только с согласия россиянина. Фото: pixabay.com

В РФ создадут специальные бюро кредитных историй, которым откроют доступ к данным о доходах жителей.

Теперь квалифицированные бюро будут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков, в настоящее время этим занимаются банки. Поправки в закон «О кредитных историях» рассмотрят уже в сентябре. Как сообщили «Известия», не решенным остается вопрос цены за рассчитанный показатель.

Предполагается, что бюро кредитных историй будут рассчитывать показатель долговой нагрузки и отправлять в кредитную организацию готовый отчет по запросу. Услуга может быть платной.

В Пенсионном фонде РФ отметили, что использование персональных данных будет осуществляться только с согласия россиянина. Однако многие специалисты считают, что ПДН не относятся к персональным.

В настоящее время кредитные истории жителей России хранятся в БКИ.

Ранее в GazetaSPb писали, что в Петербурге был найден подпольный банк.