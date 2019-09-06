В Петербурге нашли подпольный банк — теперь ищут банкиров

Максимальная санкция по статье 172 УК РФ составляет 7 лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей. Фото: pixabay.com

Максимальная санкция по статье 172 УК РФ составляет 7 лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей. Фото: pixabay.com

Группа неизвестных лиц почти 2 года обналичивала деньги и заработала свыше 50 млн рублей.

Полицейские Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Задержанных пока нет, личности преступников устанавливают.

Правоохранительным органам стало известно, что группа лиц с реквизитами частной компании почти 2 года занималась обналичиванием денег разных юрлиц, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Петербурга и Ленобласти 6 сентября. Предполагается, что банк получил доход в размере почти 52 млн рублей.

Максимальная санкция по статье 172 УК РФ составляет 7 лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей. Ранее GazetaSPb сообщила о подобном деле: нелегального банкира привезли в Санкт-Петербург из Испании и отправили в колонию на 3 года. В этом случае полиции нужно сначала найти подозреваемых.