Главу нелегального банка привезли на суд в Петербург из Испании

Лидер преступной группы помогал фирмам обналичивать деньги и избегать уплаты налогов.

Нелегального банкира отправляют в колонию за обналичивание денег в обход налогового сбора в Санкт-Петербурге. Мужчина скрывался от правосудия в Испании, но его нашли и привезли в Северную столицу.

Марсель М., по данным следствия, собрал в Петербурге преступную группу, которая создала нелегальный банк, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Петербурга 5 сентября. Лидер группировки получил доход свыше 47 млн рублей. Он сбежал в Испанию, но теперь предстал перед Выборгским районным судом Санкт-Петербурга.

Злоумышленника отправили в колонию общего режима на 3 года. При этом он заплатит штраф в 300 тысяч рублей в казну государства. Его “коллег” уже осудили ранее.

Ранее GazetaSPb сообщила, что банк требует от экс-владельца ГК “Город” Ванчугова 5 млрд рублей.