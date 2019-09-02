Банк требует от экс-владельца ГК «Город» Ванчугова 5 миллиардов

ООО «Банк Фининфест» предъявил к бывшему совладельцу скандально известной ГК «Город» Максиму Ванчугову свои требования.

Об этом уведомили финансового управляющего, отвечающего за реструктуризацию долгов обанкротившегося бизнесмена.

Сумма требований составляет 5,32 млрд рублей, пишет «АБН«. Уведомление от банка поступило 31 августа.

Напомним, летом 2015 года в отношении владельцев ГК «Город» Руслана и Максима Ванчуговых было возбуждено дело о мошенничестве. Сумма ущерба, по версии следствия, составила 3 млрд рублей.

В октябре Максима Ванчугова задержали. Его партнера отправили под домашний арест. Банкротом Ванчугов был признан решением Арбитражного суда Петербурга в июле 2019 года.

Отметим, что в 2014 году Центробанк отозвал лицензию у «Фининвеста». Банк был частично под контролем Ванчугова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что все долгострои ГК «Город» ввели в эксплуатацию. Последним разрешение на ввод получил ЖК «Прибалтийски».