Все “долгострои” ГК “Город” ввели в эксплуатацию

Все “долгострои” ГК “Город” ввели в эксплуатацию
Все 13 объектов на 1956 квартир удалось сдать. Фото: pixabay.com

Пять тысяч и одного дольщика смогут вычеркнуть из реестра пострадавших.

Госстройнадзор Петербурга разрешил застройщику ввести в эксплуатацию последний дом ЖК “Прибалтийский” — единственный остававшийся проблемный объект ГК “Город”.

Беглов взял ситуацию с проблемными домами ГК “Город” в марте и сейчас удалось сдать все 13 объектов на 1956 квартир, сообщили в Смольном 29 августа. Речь идет о комплексах “Ленинский парк”, “Морская звезда” и “Прибалтийский”. Число дольщиков, которые ждали квартир все эти годы составило 5 тысяч и одного человека. Их наконец-то смогут вывести из реестра пострадавших. Кроме этого, в новом ЖК убрали свалку и сейчас готовятся начать строительство подстанции скорой помощи и двух дополнительных ДОУ.

Объекты ГК “Город” начали строить в 2010 году, но к июню 2015-ого процесс встал. Комплексы заканчивали уже другие застройщики.

Ранее GazetaSPb сообщила, что происходило с дольщиками ГК “Город” в декабре и о конфликте Игоря Албина с дольщицей Аллой Андреевой.

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