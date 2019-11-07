На Бухарестской произошло массовое ДТП

На Бухарестской произошло массовое ДТП
Столкнулись как минимум четыре транспортных средства. Фото: vk.com/spb_today

Днем 7 ноября на пересечении улиц Бухарестская и Белы Куна произошло массовое ДТП с участием легковых автомобилей и общественного транспорта.

По словам очевидцев, столкнулись как минимум четыре транспортных средства, среди которых два автобуса и две иномарки.

«Длинный паровозик на пересечении Бухарестской и Белы Куна», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

«Удачно притормозили», — пишет пользователь Сети.

На место происшествия прибыла скорая помощь. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 7 ноября в Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух внедорожников. По словам очевидцев, столкнулись два внедорожника, в результате один из них вылетел на тротуар и чуть не снес газовую трубу у дома №56 на проспекте Обуховской обороны.

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