Внедорожник чуть не снес газовую трубу у дома на проспекте Обуховской обороны

Утром 7 ноября в Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух внедорожников.

По словам очевидцев, столкнулись два внедорожника, в результате один из них вылетел на тротуар и чуть не снес газовую трубу у дома №56 на проспекте Обуховской обороны.

«Чуть не снесли газовую трубу у дома 56 на проспекте Обуховской обороны», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте». «Эта газовая труба бы повредила бы автомобиль», — пишет пользователь Сети.

О пострадавших информации не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Северной столицы пьяный водитель устроил массовое ДТП. Авария случилась сегодня вечером, 6 ноября, на улице Тельмана. Со слов очевидцев, виновником произошедшего стал водителя Chevrolet Cruze.