Петербуржцы сообщили о пьяном водителе, устроившем ДТП на Тельмана

В Невском районе Северной столицы пьяный водитель устроил массовое ДТП. Авария случилась сегодня вечером, 6 ноября, на улице Тельмана.

Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», виновником произошедшего стал водителя Chevrolet Cruze. С их слов, он въехал в ГАЗель и зацепил маршрутку. После нетрезвый виновник скрылся во дворе.

В комментариях пользователи соцсети «ВКонтакте» добавили, что водителя, пытавшегося скрыться, уже поймали сотрудники правопорядка.

«Морда в мясо», — написал подписчик.

На опубликованных кадрах видно, что участники заняли две полосы движения. Другим транспортам приходится объезжать их по встречной полосе.

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