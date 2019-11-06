Пожарные потушили полыхающую кухню на Шлиссельбургском

Спасатели тушили пожар в одном из жилых домов в Рыбацком. Кухня вспыхнула сегодня днем, 6 ноября, в доме №34/1 на Шлиссельбургском проспекте.

Соответствующая информация поступила в дежурную часть в 15:34. К месту незамедлительно были направлены 11 сотрудников на трех спецмашинах. Огонь в трехкомнатной квартире тушили около часа.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Петербургу, к 16:15 пламя было полностью потушено. Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии с участием фуры. Большегруз подрезал легковой автомобиль. О происшествии рассказали свидетели в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».