Фура «не поместилась» на Маршала Жукова

Фура &#171;не поместилась&#187; на Маршала Жукова
Участниками аварии стали фура и легковушка. Фото: vk.com/spb_today

На Маршала Жукова в Петербурге произошло ДТП. Дорогу не поделили фура и легковой автомобиль марки Volvo.

«На выезде из кармана вдоль пр. Маршала Жукова», — уточнил место происшествия автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

Авария случилась сегодня вечером, 6 ноября. В комментариях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пользователи добавили, что на участке установлен знак, который запрещает движение фур в это время.

На опубликованных кадрах видно, что легковушка не получила серьезные повреждения. Сведения о состоянии водителей не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении иномарок. Авария случилась из-за водителя, который решил пересечь две сплошные. Обо всем рассказали свидетели инцидента в одной из групп соцсети «ВКонтакте».

дтп новости спб фура
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фура «не поместилась» на Маршала Жукова
Hyundai пытался пересечь сплошные на Революции, когда ему помешала Skoda
Песков прокомментировал слова Путина о возвращении пятилетнего высшего ...
В декабре «Газпром Арена» может принять два хоккейных матча
В Петербурге на переезде возле Приморского шоссе попал под электричку человек
Замруководителем администрации губернатора Петербурга назначили экс-главу ...
На проспекте Культуры прорвало трубу с горячей водой
В Ленобласти мотоциклист попал под КамАЗ