Фура «не поместилась» на Маршала Жукова

На Маршала Жукова в Петербурге произошло ДТП. Дорогу не поделили фура и легковой автомобиль марки Volvo.

«На выезде из кармана вдоль пр. Маршала Жукова», — уточнил место происшествия автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

Авария случилась сегодня вечером, 6 ноября. В комментариях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пользователи добавили, что на участке установлен знак, который запрещает движение фур в это время.

На опубликованных кадрах видно, что легковушка не получила серьезные повреждения. Сведения о состоянии водителей не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении иномарок. Авария случилась из-за водителя, который решил пересечь две сплошные. Обо всем рассказали свидетели инцидента в одной из групп соцсети «ВКонтакте».