Hyundai пытался пересечь сплошные на Революции, когда ему помешала Skoda

Hyundai пытался пересечь сплошные на Революции, когда ему помешала Skoda
Оба автомобиля белого цвета. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием иномарок. Авария случилась сегодня вечером, 6 ноября, на шоссе Революции.

Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на участке столкнулись машины марок Hyundai и Skoda. Первый пытался пересечь две сплошные, но завершить запрещенный маневр помешала Skoda.

«Как раз ГАИ недалеко», — подбодрил участников дорожно-транспортного происшествия пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Другие подробности столкновения и сведения о состоянии водителей не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном ДТП с КамАЗом. Под большегруз попал мотоциклист. Пострадавшего госпитализировали с места происшествия в тяжелом состоянии.

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