В Ленобласти мотоциклист попал под КамАЗ

В Выборгском районе Ленинградской области мужчина на мопеде попал в серьезное ДТП с большегрузом.

Инцидент произошел в среду, 6 ноября, около 9 часов утра на 36-м километре трассы «Высокое — Синицыно». Под колеса самосвала дорожных служб, за рулем которого находился 26-летний мужчина, попал 58-летний житель Петербурга на мопеде WELS.

О случившемся рассказали в сообществе «Дорожный инспектор». Пострадавший мотоциклист госпитализирован, медики оценивают его состояние как тяжелое. Как отметили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и области, причиной аварии стало опережение, которое совершал водитель грузовика.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что уголовное дело по массовому ДТП на Невском проспекте, произошедшем в декабре 2018, прекращено в связи с примирением пострадавших и виновников аварии.