Массовое ДТП на Невском завершилось примирением сторон

Массовое ДТП на Невском завершилось примирением сторон
Потерпевшие заявили, что водители загладили свою вину. Фото: pixabay.com

Куйбышевский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении двух водителей, устроивших массовое ДТП на Невском проспекте 30 декабря 2018 года.

В происшествии пострадали семь человек. Однако все семеро потерпевших заявили суду, что не имеют никаких моральных или материальных претензий к виновникам масштабной аварии. По словам пострадавших, водители загладили свою вину перед каждым из них.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, суд удовлетворил ходатайство. Павел Микулич и Олег Ходько более не являются фигурантами уголовного дела.

Напомним, в результате столкновения Subaru Forester и Mercedes Е200 на пересечении Невского проспекта и набережной Фонтанки одна из машин выехала на пешеходную часть и врезалась в толпу людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП на Бухарестской улице, в котором пострадали три человека.

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