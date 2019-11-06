Три пассажира пострадали в ДТП  на Бухарестской

Три пассажира пострадали в ДТП  на Бухарестской
Фото с места происшествия. Фото: vk.com/dorinspb

Утром среды во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на Бухарестской, 32 легковой автомобиль столкнулся с автобусом.

По предварительным данным, водитель Hyundai не уступил дорогу автобусу, что привело к аварии. В результате столкновения получили травмы и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести две пожилые женщины и один молодой человек, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По факту ДТП проводится проверка.

Как ранее сообщала gazeta.spb.ru 20 октября произошло ДТП на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Десантников. В результате столкновения маршрутного автобуса с трамваем травмы получили 16 человек, 15 из которых были госпитализированы.

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