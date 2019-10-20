Появились подробности ДТП с маршруткой на Десантников

Детали происшествия выясняются. Фото: кадр из видео с места событий. Телеграм-канал "Аварийный Петербург"

Детали происшествия выясняются. Фото: кадр из видео с места событий. Телеграм-канал "Аварийный Петербург"

В результате ДТП на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Десантников пострадали трое детей.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу, всего травмы получили 16 человек, 15 из них были госпитализированы.

Среди пострадавших трое детей — 9, 14 и 14 лет.

Напомним, вечером 20 октября на пересечении улицы Десантников и дублера Петергофского шоссе произошла авария. Маршрутный автобус номер 235, в котором находились пассажиры, столкнулся с трамваем номер 23. На месте работают сотрудники спецслужб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно количество пострадавших в дорожно-транспортно происшествии, в ходе которого столкнулись маршрутный автобус номер 235 и трамвай номер 23.