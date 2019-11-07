Верховный суд отменил оправдательный приговор бывшему замглавы петербургского УФСИН

Верховный суд отменил оправдательный приговор бывшему замглавы петербургского УФСИН
Дело рассмотрят заново.Фото: Pixabay

Верховный суд РФ в среду отменил оправдательный приговор бывшему замначальника управления ФСИН России по Петербургу и Ленобласти Сергею Мойсеенко по делу об убийстве.

Дело о подстрекательстве к покушению на убийство куратора строительства новых «Крестов» Николая Чернова рассмотрят заново.

В июне Сергей Мойсеенко был задержан по подозрению в получении взятки. Согласно версии следствия, генеральный директор ООО «Петроинвест» Руслан Хамхоков в период с марта 2010 года по август 2015 года несколько раз передавал ему деньги через посредников на общую сумму более 388 миллионов рублей. За получение взятки Мойсеенко предоставлял общее покровительство над указанной коммерческой организацией, в частности обеспечение некоторых преимуществ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что завершено расследование дела в отношении Сабира Садыкова, предполагаемого киллера подполковника УФСИН Николая Чернова.

Сергей мойсеенко убийства уфсин
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