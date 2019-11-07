Суд в Петербурге отказался увеличивать алименты Кержакова

Суд в Петербурге отказался увеличивать алименты Кержакова
Александр Кержаков Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Санкт-Петербургский городской суд встал на сторону экс-футболиста «Зенита» Александра Кержакова в споре с бывшей женой. Экс-супруга спортсмена Мария Кержакова требовала увеличить размер алементов.

Бывшая жена Кержакова подала апелляцию на решение Выборгского районного суда об уменьшении размера алиментов. Рассмотрение жалобы состоялось 7 ноября.

«Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений решение Выборгского районного суда», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, Выборгский районный суд в августе 2019 года согласился сократить размер алиментов Кержакова до 1/6 части дохода. Футболист ссылался на то, что его заработок значительно сократился в последние годы, потому выплачивать 300 тыс. ежемесячно с ежегодной индексацией 10% для него невозможно.

Суд доводы Кержакова принял. Однако экс-супруга футболиста решением осталась недовольна. Мария Кержакова подала апелляцию с целью увеличить алименты до 150 тыс. рублей в месяц с последующей индексацией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суду предстоит рассмотреть еще один иск Марии Кержаковой. Экс-супруга футболист требует запретить ему выезд из страны до погашения долгов по алиментам. Размер их составляет 12 млн 912 тыс. рублей.

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Суд в Петербурге отказался увеличивать алименты Кержакова