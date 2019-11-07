Экс-жена Кержакова хочет, чтобы футболисту ограничили выезд из России

Бывшая супруга вратаря «Зенита» Александра Кержакова Мария пытается добиться временного ограничения на выезд футболиста из страны через суд. Причина в алиментах для дочери.

Размер алиментов на 6 ноября составляет порядка 13 млн рублей.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, суд намерен рассмотреть дело по иску к спортсмену после того, как будет вынесено решение по апелляционной жалобе о сокращении размера алиментов, поданной Кержаковым.

По договоренности супругов, футболист обязан ежемесячно платить 300 тыс. до 18-летия дочери. Однако его заработок значительно упал, из-за чего он не в состоянии выплачивать указанную сумму.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Кержакову заблокировали счета. Официальная причина не озвучивается.