Налоговики заблокировали счета футболиста Александра Кержакова

Налоговая инспекция заблокировала банковские счета бывшего члена национальной сборной и нападающего «Зенита» Александра Кержакова.

Информация о заморозке средств появилась на официальном сайте Федеральной налоговой инспекции (ФНС). Официальная причина блокировки счетов не озвучивалась, однако сам футболист дал комментарий по поводу случившееся изданию РИА Новости.

Кержаков отметил, что это связано с иском, который подала против него первая супруга спортсмена, и произошло еще в январе прошлого года. Однако информация всплыла только сейчас.

Старший тренер юношеской сборной России должен своей бывшей жене Марии Головой более 13 миллионов рублей алиментов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист «Зенита» Ярослав Ракицкий покинул сборную Украину из-за политических разногласий.