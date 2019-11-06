Ракицкий отказался выступать за сборную Украины из-за политики

Футболист заявил, что уходит. Ему не прислали приглашение для участия в отборочных матчах.

Об этом стало известно сегодня, 6 ноября. Обо всем игрок петербургского футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он написал, что больше не состоит в сборной Украины, а также поздравил коллег с выходом на Евро-2020. Ракицкий отметил, что целый год ждал приглашения для участия в отборочных матчах, но этого не произошло. Футболист считает, что знает, в чем дело: «большой футбол стал большой политикой».

«Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду, а не навыками футбольного мастерства вы апеллируете»,

— сообщил Ракицкий.

Он также заверил, что был горд играть за сборную Украины, но, видимо, путям пора разойтись.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ракицкий поздравил Петербург и «Зенит» с чемпионством.