Ракицкий поздравил Петербург и «Зенит» с чемпионством

В своем аккаунте в Instagram защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий разместил пост с поздравлениями.

Недавно Ракицкий получил вместе со своей командой одержал победу в чемпионате России. По этому поводу он поделился своими эмоциями с подписчиками.

Он опубликовал фотографию с кубком РПЛ и в подписи к изображению поблагодарил фанатов за веру и поддержку. Также он отметил, что это победа для болельщиков.

В воскресенье, 12 мая, петербургский «Зенит» выиграл московский ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ, будучи уже досрочными чемпионами. Многие известные личности уже поздравили горожан, болельщиков и саму команду с чемпионством.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился “Вконтакте” фотографиями с матча “Зенита”.