Беглов поделился “Вконтакте” фотографиями с матча “Зенита”

Врио губернатора переполнили эмоции на матче с “принципиальным соперником”.
Александр Беглов восхитился победой “Зенита” над ЦСКА в Санкт-Петербурге 13 мая. Футбольный клуб Северной столицы одержал верх со счетом 3:1 и получил медали и кубок РПЛ.
Врио губернатора в записи на своей странице в соцсети “ВКонтакте” назвал ЦСКА “принципиальным соперником”. Беглов лично посетил игру и заявил, что эмоции его переполняют.
Видео: https://vk.com/a_beglov
Чемпионат России еще не закончился, но команду Санкт-Петербурга уже никто не догонит: “Зенит” стоит на первом месте с 61 очком, а “Локомотив” — прошлогодний чемпион — имеет только 52 очка на втором месте.
Врио пожелал “Зениту” успехов в Кубке Чемпионов и опубликовал фото, где он и представители администрации Санкт-Петербурга стоят в сине-бело-голубых шарфах.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что думает главный тренер Сергей Семак о победе своих подопечных.