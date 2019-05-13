Беглов поделился “Вконтакте” фотографиями с матча “Зенита”

Беглов лично сходил на матч и надел сине-бело-голубой шарф. Фото: https://vk.com/a_beglov

Беглов лично сходил на матч и надел сине-бело-голубой шарф. Фото: https://vk.com/a_beglov

Врио губернатора переполнили эмоции на матче с “принципиальным соперником”.

Александр Беглов восхитился победой “Зенита” над ЦСКА в Санкт-Петербурге 13 мая. Футбольный клуб Северной столицы одержал верх со счетом 3:1 и получил медали и кубок РПЛ.

Врио губернатора в записи на своей странице в соцсети “ВКонтакте” назвал ЦСКА “принципиальным соперником”. Беглов лично посетил игру и заявил, что эмоции его переполняют.

Видео: https://vk.com/a_beglov

Чемпионат России еще не закончился, но команду Санкт-Петербурга уже никто не догонит: “Зенит” стоит на первом месте с 61 очком, а “Локомотив” — прошлогодний чемпион — имеет только 52 очка на втором месте.

Врио пожелал “Зениту” успехов в Кубке Чемпионов и опубликовал фото, где он и представители администрации Санкт-Петербурга стоят в сине-бело-голубых шарфах.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что думает главный тренер Сергей Семак о победе своих подопечных.